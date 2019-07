Nicki Minaj prête à épouser son bad boy

Nicki Minaj n'a peur de rien. La rappeuse de 36 ans qui sort depuis décembre 2018 avec un ancien détenu, Kenneth Petty, va bientôt l'épouser. Selon TMZ, la star américaine et son chéri se sont rendus lundi dans un bureau municipal californien, afin d'obtenir leur licence de mariage. C'est Kenneth qui aurait payé les frais administratifs du document. Pour le moment, le couple n'a pas officiellement confirmé l'info. Il s'agira donc d'un premier mariage pour Nicki, qui connaît son fiancé depuis son adolescence.

Dans le titre en duo avec Chance The Rapper, «Zanies and Fools», Nicki évoque le passé sulfureux de son homme, leur relation et même leur futur bébé. De quoi se demander si elle est enceinte. «J'avais 17 ans quand j'ai rencontré mon mari dans le Queens. Si tu l'aimes, lâche prise: maintenant je sais ce que ça veut dire. Pendant qu'il était au nord pour un mort, j'ai tué tout le monde et me suis fait connaître grâce à mon corps. Mon mec est libre maintenant, il est Clyde et moi Bonnie. Je suis sur le point de passer devant le maire et d'être maman», peut-on l'entendre rapper.

En avril 2002, Kenneth avait écopé d'une peine de prison de sept ans après avoir causé la mort d'un homme. En 1994, alors qu'il n'avait que 16 ans, il avait été condamné pour agression sexuelle et menace avec arme blanche envers sa petite amie de l'époque. L'homme figure désormais dans le fichier fédéral américain des délinquants sexuels.

(L'essentiel/lja)