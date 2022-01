Leur relation aura été plus que tumultueuse. Après plusieurs séparations suivies de réconciliations, Émilie Fiorelli et M’Baye Niang ont mis un terme définitif à leur histoire d’amour, en décembre 2021. En annonçant cette nouvelle sur les réseaux sociaux, la starlette de téléréalité n’avait pas révélé les raisons exactes de sa nouvelle rupture avec le footballeur sénégalais de 27 ans, père de ses deux enfants, Louna, 3 ans, et Farrell, 1 an, qu’elle avait rencontré en 2016. «Certains couples ne sont pas faits pour l’éternité et d’autres pour une plus courte durée. Je n’ai aucun regret. Aujourd’hui, je suis enfin heureuse», avait-elle juste déclaré.

Les fans de la gagnante de «Secret Story 9» auront dû attendre jusqu’au dimanche 9 janvier 2022, pour en savoir davantage, lors d’une session questions/réponses sur Instagram. Ils ont ainsi pu constater qu’Émilie vivait très bien son nouveau statut de mère célibataire. «Je n’ai pas à surmonter cette rupture. Je l’ai choisie, a dit celle qui a décidé d’arrêter l’émission «Mamans & Célèbres». À force d’usure, d’abus, j’ai fini par me détacher et me faire une raison. Aujourd’hui, je suis heureuse comme ça. En dehors de mon épanouissement, celui de mes enfants est important et je les trouve heureux. C’est tout ce qui compte, qu’on soit tous heureux».

Émilie et M’Baye s’étaient quittés une première fois en 2018, deux ans après la naissance de leur fille aînée. Ils s’étaient remis ensemble quelques mois plus tard avant de rompre à nouveau, en 2020, alors que la jeune maman était enceinte de leur fils. Les deux ex s’étaient encore rabibochés en 2021. Cette fois-ci, tout semble bel et bien terminé entre eux.

(L'essentiel/lja)