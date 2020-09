L'héritier de Fiat «a été abusé à l'âge de 13 ans»

«A l’âge de 13 ans, j’ai été abusé à plusieurs reprises. J’anesthésiais avec l’usage de substances une douleur que je sentais en moi. Les substances te détruisent la vie et j’ai eu beaucoup de problèmes. Malheureusement, j’en ai plusieurs fois payé les conséquences. Je me suis assez fait de mal tout seul. Maintenant je veux autre chose.»

Lapo Elkann, l’un des héritiers du constructeur automobile italien Fiat s’est confié dans une émission de télé qui sera diffusée samedi 12 septembre sur la chaîne italienne Canale 5. Certains passages de l’interview ont été diffusés par plusieurs médias italiens.

Après une vie de débauche - Lapo Elkann avait notamment simulé un enlèvement à New York pour se faire envoyer de l’argent par sa famille pour acheter de la drogue il y a quelques années -, l’entrepreneur s’occupe maintenant de sa fondation qui vient en aide aux jeunes fragiles ou en difficulté.

«Je n’ai pas beaucoup aimé mon enfance», a confié le petit-fils de l’Avvocato Agnelli. «J’étais un enfant dyslexique, hyperactif, atteint de déficit de l’attention. Comme j’étais toujours en retard à l’école, je voulais montrer que j’étais le plus fort».

Lapo Elkann, qui donne rarement des interviews à la télévision, a également parlé de son présent et de la manière dont il voit le futur. «Je suis très heureux maintenant. J’ai une petite-amie portugaise très sympa. Elle est différente de toutes les femmes que j’ai eues dans le passé. J’aimerais devenir père. Mais je ne veux pas faire un enfant juste pour le faire, je veux rencontrer la femme de ma vie et le faire avec elle». Concernant la pandémie de coronavirus actuelle, Lapo Elkann se fait du souci. «Je suis préoccupé par ce monde qui a changé à cause du Covid-19, parce qu’au lieu de voir les personnes plus solidaires entre elles, je vois au contraire beaucoup de rage et de tensions.»



(L'essentiel)