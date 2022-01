«Peut-​​être qu'Igor a senti que Grichka était parti»

"C'est irréel et extrêmement brutal"



«C'est irréel est extrêmement brutal», a confié sur plateau de BFMTV Amélie de Bourbon-Parme qui fut la femme d'Igor Bogdanoff de 2009 à 2018. «Ils sont tombés malades autour du 15 décembre, ils sont arrivés à l'hôpital et puis on n'y croyait pas», que des «êtres aussi uniques, aussi intemporels» puissent être emportés. «On se dit qu'il ne peut rien leur arriver et puis malheureusement les choses se sont dégradées».

Qu'Igor ait survécu à son frère quelques jours (il est mort le 3 janvier, son frère le 28 décembre), «ça paraissait impensable parce qu'ils étaient tellement liés qu'on n'arrivait pas à imaginer l'un sans l'autre et en même temps on a voulu y croire et puis non... C'est le destin, ils n'ont pas pu être séparés trop longtemps», raconte la mère de deux derniers enfants d'Igor Bogdanoff, Alexandre, 10 ans et Constantin, 7 ans. En tout l'homme en a eu 6, Dimitri (45 ans), Sasha (32 ans), Anna (30 ans) et Wenceslas (27 ans) avec trois femmes différentes.

«Ils étaient à quelques chambres d'écart»

«C'était des êtres de lumière», poursuit-elle, soulignant qu'ils étaient «très entourés» dans leurs derniers instants. «Igor n'a pas su que son frère était parti parce qu'il était déjà dans un coma artificiel mais il a su qu'il allait être intubé». Elle raconte que jusqu'au bout, ils «s'appelaient, se donnaient des nouvelles, ils étaient à quelques chambres d'écart, c'était à la fois tragique et à la fois tellement émouvant». S'il n'a pas su que son frère était mort, elle est persuadée qu'Igor «l'a peut-être senti».

Les obsèques d'Igor et Grichka Bogdanoff seront célébrées dans la plus stricte intimité à l'église de la Madeleine, à Paris, le 10 janvier, a indiqué la famille dans un communiqué.

