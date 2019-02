Les folles dépenses d'Emily en crèmes de nuit

Quand on est riche et que notre gagne-pain, c’est notre visage et notre corps, on ne se contente pas de produits de beauté bas de gamme. Surtout pas quand on s’appelle Emily Ratajkowski.

Le mannequin de 27 ans s’est confié au magazine Coveteur dans un entretien paru le 1er février. Emily a passé en revue la liste des produits de beauté qu’elle utilise pour garder sa peau si éclatante (âmes sensibles aux prix exorbitants s’abstenir de lire la suite). Au total, l’Américaine applique pour plus de 600 dollars dollars de produits de beauté. Et ça, c'est juste sa routine pour la nuit.

«Même si mes journées sont bien remplies, je prends toujours le temps de m'occuper de ma peau. Je me maquille, j’exfolie et j’utilise différents produits», déclare t-elle. La jeune femme explique qu’elle alterne entre différents nettoyants. «J’utilise un exfoliant pour le visage et également un nettoyant Kiehl’s pour homme (14$). Pour tous les jours, mon produit préféré reste le nettoyant Kiehl’s Ultra facial Cleanser (23$).»

Jusque-là, rien d’extravagant. Sa sélection reste même plutôt abordable. Mais attends la suite. «J’utilise un produit à base de rétinol. J’adore le sérum supernova Joanna Varga, ce produit est incroyable», ajoute-t-elle au sujet de cette formule à 250 dollars. Emrata applique également une crème pour le visage à 130 dollars de la marque Barba Sturm. Et si sa peau est vraiment sèche, elle utilise l’huile Black Rose Oil de la marque Sisley, au doux prix de 196 dollars.

(L'essentiel)