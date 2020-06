«Moi et Jessica n'élevons pas des c*******»

Jessica Alba et son époux, Cash Warren, sont des parents responsables. Leurs deux filles, Honor, 12 ans, Haven 8 ans, et leur petit garçon, Hayes, 2 ans, ne seront jamais des enfants gâtés ou capricieux. «Une chose sur laquelle Jessica et moi sommes d’accord, c’est que nous n’élevons pas des connards. S’ils ne respectent pas les limites qu’on leur a données, nous n’allons pas l’accepter. Nous essayons de maintenir les valeurs que nos parents nous ont transmises», confie le producteur de 41 ans à «Reveal Magazine».

De son côté, l’actrice américaine de 39 ans n’a pas peur d’être stricte avec ses enfants. «Je n’hésite pas à instaurer des limites et des rituels, précise-t-elle. Ils doivent faire leur lit, mettre la table et la débarrasser. Ils doivent aussi prendre soin de leur maison et d’eux-mêmes».

(L'essentiel/lja)