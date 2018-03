Il a fait le bonheur d'une fan gravement malade

La rencontre est racontée par la fan, Sherie Hagger, sur son blog. Dans son long papier intitulé «Est-ce que cela s'est vraiment passé?», la femme de 36 ans explique: «Je souffre d'insomnie sévère et une nuit, alors que j'étais réveillée à 3 h du matin, environ une semaine avant son concert d'Adélaïde, j'ai eu l'idée de rencontrer Ed pour qu'il me donne le courage dont j'ai tant besoin».

C'est avec un «simple email pas larmoyant» que Sherie, à qui on a diagnostiqué un cancer du côlon de stade trois, a réussi à décrocher la lune. «Je ne divulguerai pas qui a organisé la rencontre pour moi. Reste que c'est arrivé, c'est vraiment arrivé, et je me pince et regarde mes photos pour m'assurer que ce n'était pas un rêve», écrit-elle.

Revenant sur sa rencontre, elle détaille: «J'étais dans un petit groupe d'environ 16 personnes, dont la plupart étaient de jeunes enfants qui n'avaient pas la grande forme. Nous avons eu tous notre temps avec Ed. Je ne sais pas exactement combien ni ce dont nous avons parlé. C'est tellement flou. Ce que je peux cependant vous dire, c'est que la façon dont il apparaît dans les médias reflète exactement ce qu'il est dans la vraie vie. Il est normal, il est terre à terre, il est humble, il est gentil, il est tout ce à quoi je m'attendais - sinon plus». Sherie Hagger conclut son billet par un émouvant «ce que c'est beau de retrouver la joie de vivre. Merci Ed.»

(L'essentiel/jde)