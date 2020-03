Un témoignage de poids en faveur de Johnny Depp

Accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard, Johnny Depp (56 ans), a répliqué en intentant contre elle un procès en diffamation. Il vient de recevoir un soutien juridique de taille: son ex-compagne Winona Ryder (48 ans) a déclaré sous serment qu'«il n'a jamais, jamais été violent envers moi. Il n'a jamais, jamais été agressif avec moi. Je ne l'ai jamais vu non plus être violent ou agressif envers quelqu'un d'autre.»

Selon le site The Blast, qui relaie les propos de l'actrice, celle-ci a ajouté: «J'étais complètement choquée, confuse et triste lorsque j'ai entendu les accusations portées contre lui. L'image de cette personne incroyablement violente est à l'opposé du Johnny que j'ai connu et aimé. Je ne peux pas croire à ces accusations (...). Je ne veux appeler personne un menteur mais d'après mon expérience avec Johnny, il est impossible de croire que de telles allégations, aussi horribles, soient vraies. Je trouve cela extrêmement contrariant lorsqu'on le connaît aussi bien que moi». Déclarations que l'actrice se dit prête à réitérer à la barre.

Il y a quelques jours, l'ex-assistante d'Amber Heard avait déjà accusé cette dernière de l'avoir maltraitée psychologiquement durant les trois années où elle a travaillé à son service.

(L'essentiel/cma)