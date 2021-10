Doja Cat aimerait plus profiter de son minou

L’Américaine Doja Cat, qui vient d’exploser deux records de streaming sur Spotify, est débordée par le travail. En plus de la musique, elle vient de lancer une ligne de maquillage et elle est l’ambassadrice d’une nouvelle boisson aux États-Unis. Résultat: les moments où elle peut passer du temps à la maison sont rares. Trop rares même selon l’un de ses tweets, effacé depuis lors, publié le jeudi 7 octobre 2021.

Dans son message, Doja Cat a écrit: «Je suis juste fatiguée et je ne veux plus rien faire. Je ne suis pas heureuse. Je ne peux même pas avoir une semaine pour me détendre. Je travaille tout le temps. Alex (ndlr: son chat) a 68 ans (ndlr: 13 ans en âge humain) et je ne peux pas être là pour lui. Je veux être seule». Un peu plus tard, dans un autre tweet, aussi effacé, elle a confié qu’elle s’en voulait pour la vie trépidante qu’elle mène. «Ce n’est de la faute à personne d’autre que moi si j’accepte tout. Je ne le ferai plus à l’avenir. Je suis une idiote», a pesté la rappeuse de 25 ans.

Malheureusement pour Alex, ce n’est pas encore ces prochains jours que sa maîtresse sera plus présente à la maison puisque dès le 8 octobre et jusqu’au 19 décembre 2021, Doja Cat a des concerts prévus partout aux États-Unis.

(L'essentiel/Julien Delafontaine)