Le merveilleux cadeau de Leo pour sa maman

La fête des Mères se déroulait, dimanche dernier, aux États-Unis. On ne sait pas si c'est à cette occasion précise ou si c'était un hasard, mais Leonardo DiCaprio a fait l'acquisition d'une magnifique villa d'une valeur de plus de 7 millions de dollars (5,7 millions d'euros), qu'il a décidé d'offrir à sa mère. Il s'agit d'une prestigieuse villa située à Palm Springs, l'une des plus belles de Californie. Datant de 1928, intégralement rénovée, la demeure est de type colonial espagnol et possède pas moins de quatre chambres et six salles de bains.

La star du «Loup de Wall Street» est actuellement en pleines transactions immobilières, puisque Leonardo DiCaprio a mis en vente, en parallèle, son luxueux appartement new-yorkais. Situé dans un immeuble datant de 1897 dans le quartier de Greenwich Village, le logement de 340 m² possède trois chambres et deux salles de bains. Mais il regorge surtout d'équipements de «bien-être», nous apprend GQ, avec air et eau purifiés et système d'éclairage basé sur l'horloge interne humaine. Son prix? 8,5 millions de dollars.

(L'essentiel)