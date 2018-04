La «plus belle petite fille du monde» a 17 ans

À peine sortie du ventre de sa mère que Thylane Blondeau commençait sa carrière de top model. Dès son plus jeune âge, elle prenait la pause pour les couvertures de magazines et défilait pour des grands noms de la mode. À 9 ans, la fille de l'animatrice Véronika Loubry et de l'ex-footballeur Patrick Blondeau avait été surnommée «plus belle petite fille du monde» par la «fashion sphère». À 10 ans, elle avait fait l'objet d'une polémique sur l'hypersexualisation des jeunes filles après avoir posé pour Vogue Paris: elle y apparaissait maquillée et portant des hauts talons.

Jeudi, la Française a fêté son 17e anniversaire. Pour l'occasion, sa maman a souhaité lui déclarer publiquement son amour. Véronika Loubry a d'abord posté une vieille photo d'elle enceinte avec le message «Il y a 17 ans tu allais changer ma vie à jamais.. tu es mon mini moi je t'aime plus que tout ma fille d'amour». Puis elle a poursuivi avec une série de clichés de Thylane enfant et jeune ado:

Le jeune mannequin aux 2 millions d'abonnés sur Instagram a aussi posté une photo d'elle enfant, suivie d'un cliché actuel. Ce dernier post est accompagné d'un texte dans lequel elle remercie tout son entourage qui lui apporte tant d'amour, dont sa petite maman.

(L'essentiel/mag)