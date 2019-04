La grossesse de Carla crée la polémique

Ravie d'annoncer sa grossesse sur Instagram, mercredi, où elle exhibe fièrement son ventre arrondi, Carla Moreau ne se doutait certainement pas qu'elle serait la cible de critiques acerbes. «C'est avec une grande joie que Kevin et moi avons décidé aujourd'hui de vous faire partager cette grande nouvelle. Me voilà rentrée dans mon quatrième mois de grossesse et c'est donc avec une merveilleuse émotion que je vous annonce officiellement la venue de notre petit bout», a-t-elle écrit.

Convaincus que sa relation avec Kevin ne durera pas à cause de leurs multiples séparations et coups bas dans «Les Marseillais», sur W9, de nombreux internautes l'ont aussitôt taclée. «C'est une honte!», lui a balancé l'un d'eux. «Qui est le père ? Telle est la question», a renchéri un autre. Ou encore: «Pitoyable en fait, deux immatures qui ont un gamin, pauvre gosse!»

Décollement du placenta

Ces piques n'ont toutefois pas empêché la Française de 22 ans, actuellement dans «Les Marseillais: Asian Tour», de raconter en détails les péripéties de sa première grossesse sur Snapchat: «On a su mi-janvier 2019 que j'étais enceinte de quinze jours. Et quinze jours après, j'ai eu un petit décollement du placenta, donc on était trop angoissés. On pensait que c'était le drame. On est allés aux urgences, on est passés par des moments compliqués, on a eu trop peur. Finalement, on nous a expliqué que c'était un petit décollement du placenta et que je ne devais pas bouger du tout pendant trois semaines.»

L'ex-copine de Julien Bert trouve aussi «bizarre» de vivre avec un petit être à l'intérieur d'elle. «En plus, moi je suis trop stressée. Je stresse de tout, je me demande s'il est encore là, j'angoisse. Tellement j'angoisse, j'ai acheté un truc pour écouter le coeur de mon bébé. Je l'écoute le matin et le soir», raconte-t-elle encore. Pour le moment, le couple ne désire pas connaitre le sexe de leur futur enfant.

(L'essentiel/lja)