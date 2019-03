J-​​Lo «prépare un mariage de princesse»

Jennifer Lopez serait en train d'organiser une cérémonie somptueuse pour son quatrième mariage. Son petit ami, Alex Rodriguez, a confirmé ce mois-ci qu'elle avait accepté sa demande en mariage avec une bague en diamant d'une valeur d'un million de dollars et les préparatifs seraient déjà lancés. «Jen a beau avoir déjà été mariée trois fois, elle est sûre que, cette fois avec Alex, c'est la bonne, a expliqué une source au magazine britannique Heat. Jen pense que ce sera sa dernière chance d'avoir un vrai mariage de princesse, alors pourquoi devrait-elle s'en priver?»

Selon le magazine, la chanteuse de 49 ans et l'ancienne star du baseball envisageraient de se marier soit aux Bahamas, où ils ont récemment passé des vacances pour célébrer leurs fiançailles, soit dans Les Hamptons, près de New York, ou encore à Hawaii ou bien sur une île privée. «Jen veut une cérémonie opulente pleine de stars, a déclaré la source. Elle est consciente que la frontière entre «classe» et «too much» est mince. Elle travaille donc avec une équipe d'organisateurs de mariages et d'experts en lifestyle. »

«L'argent n'est pas un problème»

Bien qu'elle ait déjà trois mariages à son actif, avec Marc Anthony, père de ses jumeaux de 11 ans Max et Emme, avec Cris Judd et avec Ojani Noa, la Bomba Latina a admis qu'elle croyait toujours en l'amour, le décrivant comme «son plus grand rêve». Et la star qui fêtera ses 50 ans cette année, tient à ce que son mariage ait lieu le plus tôt possible.

«Elle préférerait ne pas avoir de longues fiançailles et ce serait une surprise si la cérémonie coïncidait avec la fête de son 50e anniversaire cet été, a poursuivi la source. La liste d'invités comprendra une tonne de célébrités et peut-être certains de ses ex. Jen sait exactement ce qu'elle veut et l'argent n'est pas un problème.»

(L'essentiel)