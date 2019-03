Rita Ora serait trop célèbre pour être aimée

Leur histoire d'amour n'aura duré que quatre mois. Pourtant, Rita Ora serait anéantie depuis qu'Andrew Garfield l'a quittée. Selon le Sun, l'acteur américano-britannique de 35 ans, plutôt discret de nature, ne supportait plus de voir leur relation exposée dans les médias. «La carrière de Rita est de plus en plus énorme et sa vie sentimentale est aussi sous les projecteurs. Andrew lui a dit qu'il avait besoin d'avoir une vie plus privée», révèle une proche de la chanteuse.

Le couple vient donc de se séparer dans la douleur. «C'est dur pour eux parce qu'ils passaient beaucoup de temps l'un avec l'autre», ajoute la source. Rita et Andrew avaient fêté Noël ensemble et la Britannico-Albanaise de 28 ans était certaine que «tout allait à merveille» dans leur couple. En tournée en Australie, Rita Ora essaierait tant bien que mal de se changer les idées...

(L'essentiel/lja)