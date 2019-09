À 50 ans, J-​​Lo affiche un corps de rêve

Jennifer Lopez est en ce moment en vacances en France, avec son fiancé Alex Rodriguez. Les deux tourtereaux séjournent à Saint-Tropez où ils ont participé, avec plusieurs autres personnalités, de Spike Lee à Samuel L. Jackson, à la fête d'anniversaire de Magic Johnson, qui a célébré ses 60 ans, rapporte Var Matin. J-Lo, elle, a fêté ses 50 ans en juillet dernier.

Et elle semble ne pas vieillir. La preuve: une photo qu'elle a postée sur son compte Instagram. Devant un ciel limpide, elle s'affiche en maillot de bain blanc, avec un bronzage impeccable et une silhouette de rêve. Sculpturale, elle prend la pose pour les photographes pendant une séance de bronzage sur un yacht. Et, sur son maillot de bain, une inscription qui résume tout: «Forever young», «Jeune pour toujours».

(L'essentiel)