«Ezra Miller est un putain de psychopathe!»

Ezra Miller est dans la tourmente depuis qu'une vidéo dérangeante où il apparaît circule sur le web. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux le 5 avril, on voit l'acteur s'en prendre à une fan, en l'agrippant au cou et en la faisant tomber au sol. «Tu voulais te battre, c'est ça?» peut-on l'entendre crier. Cette courte séquence, sans contexte, a aussitôt fait le buzz sur la Toile. Si certains internautes ont cru à une plaisanterie d'un goût douteux de la part de l'Américain de 27 ans, d'autres ont considéré qu'il s'agissait d'une véritable agression. «Ce type est complètement cinglé», s'est indigné l'un d'eux. «C'est sûr, il n'a pas fait semblant de la violenter», a renchéri un autre. Et ces derniers ont vu juste.

Selon le magazine «Variety» qui a mené l'enquête, les faits se sont déroulés le 1er avril, en Islande, à la sortie d'un bar de Reykjavik. L'altercation se serait déroulée vers 18h. D'après un témoin qui s'est exprimé sur Reddit, Ezra a agressé cette jeune femme à cause d'une blague de sa part qu'il n'a pas appréciée. «Il montrait ses «cicatrices» de bagarres et elle lui a dit qu'elle pouvait le battre, raconte l'internaute. C'est un putain de psychopathe, il a craché plusieurs fois sur moi et d'autres personnes après ça.» Et l'informateur d'ajouter: «C'est un crétin. Il est ensuite resté pieds nus dehors pendant dix minutes pendant que les vigiles attendaient l'arrivée des policiers pour l'embarquer au poste.»

Pour le moment, celui qui incarnait un ado tueur dans le film «We Need To Talk About Kevin» ne s'est pas exprimé sur cette affaire et aucune plainte n'a été déposée.

(L'essentiel)