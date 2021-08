Votre mission? Trouver les valises de Tom Cruise

Tom Cruise loses luggage worth thousands as thieves steal bodyguard's £100k BMW https://t.co/IGY9eHFanG

Ces bagages se trouvaient à l'intérieur de la voiture de son garde du corps, dérobée dans la nuit de lundi à mardi devant l’hôtel de Birmingham où il séjournait, selon The Sun. «Nous avons reçu une déclaration de vol d'une BMW X7 sur Church Street, à Birmingham, aux premières heures de la matinée du mardi 24 août», a confirmé un porte-parole de la police des West Midlands, sans toutefois confirmer l'identité du propriétaire.

«La voiture a été retrouvée peu de temps après», a-t-il ajouté, précisant que «l'enquête se poursuivait», notamment grâce à la «vidéosurveillance dans la zone où la voiture a été retrouvée». Mais «tout ce qu'elle contenait a disparu», a affirmé une source au Sun, évoquant «certains bagages et des affaires» de l'acteur de 59 ans.

Selon le tabloïd britannique, les voleurs auraient scanné puis dupliqué le signal envoyé par la clef sans contact de cette voiture de luxe, le tout à seulement deux minutes d'un poste de police. «La ruse - digne de la série de films pleins de gadgets Mission Impossible - a permis au gang de s'enfuir avec la voiture sous le nez de l'équipe de sécurité», affirme le journal.

La star, connue pour effectuer lui-même la plupart des cascades de ses rôles, a fait sensation toute la semaine dans les Midlands (nord de l'Angleterre). Il a été aperçu en train de tourner plusieurs scènes pour le septième opus de la franchise «Mission: Impossible», dans laquelle il incarne l'agent d'Ethan Hunt, spécialiste de l'espionnage en conditions extrêmes.

