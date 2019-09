Dans la vie, Alice Pol est «une grande timide»

Pleine d'énergie dans «Supercondriaque» ou «Raid dingue», avec Dany Boon, Alice Pol donne une nouvelle fois la réplique au comédien français dans «Le Dindon», de Jalil Lespert, qui sort mercredi au cinéma. Au quotidien, l'actrice est bien plus réservée que ses personnages souvent survoltés.

Pourquoi avez-vous accepté ce rôle dans «Le Dindon», adapté de la pièce éponyme de Georges Feydeau?

Je suis d'abord très cliente du cinéma de Jalil Lespert. J'ai aussi fait du théâtre et j'aime beaucoup ça. La mécanique du rire, ça me passionne. J'ai aussi adoré mon personnage de Victoire, parce qu'elle est très moderne. Elle a le sens de la répartie, sans être agressive envers les hommes. Elle les remet en place avec intelligence et les recadre tout en étant élégante et empathique. Ce qui n'est pas facile à faire!

Ce film se passe dans les années 1960. Auriez-vous aimé vivre à cette époque?

Oui, cela ne m'aurait pas déplu. Il y a eu la libération de la femme, la libération sexuelle...J'imagine que ça devait quand même être une période assez cool, comme toutes les périodes transitoires.

Cette comédie parle de couples qui se trompent. Que pensez-vous de l'infidélité?

J'essaie toujours de juger le moins possible. Je pense que c'est très stressant d'être dans cette situation, que l'on soit le trompé ou le trompeur. J'ai une forme d'empathie pour ça, quelle que soit la place de la personne. C'est compliqué (rire)!

Avez-vous déjà vécu ce genre de situation?

Non, en tous cas pas de mon côté. De l'autre personne, pas que je sache. Moi je suis fidèle de manière générale, dans l'amitié et le travail... Mais bon, voilà on fait tous comme on peut… (rire). De tous temps, les histoires entre les hommes et les femmes, qu'elles soient hétéros ou homos sont souvent complexes, avec des combinaisons bordéliques à souhait. Et il faut l'accepter!

Pensez-vous qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont transformé les relations entre les gens?

On est devenu tributaire de ce qu'on peut montrer ou pas. Quand on est connu, c'est encore autre chose parce que ça peut être un outil de travail. Mais pour tout le monde, cela développe une espèce de complexe, parce qu'on se demande ce qu'on va pouvoir montrer et raconter sur ces réseaux sociaux. On finit par trouver que les autres font des choses super et nous pas assez. Ou inversement, on culpabilise de publier des trucs sympas, alors que les autres galèrent. C'est difficile à gérer et à doser.

Utilisez-vous ces réseaux sociaux?

Cela fait partie de notre époque. J'essaie de domestiquer ce truc-là, mais je ne suis pas très douée. Ça nous force à nous montrer davantage et je ne sais pas si on est tous à l'aise avec ça. Je pense aussi beaucoup aux enfants, aux ados qui peuvent être très complexés. Ils ont la pression d'être dans le coup, de porter des fringues cool, d'être beau…ce n'est pas facile.

Avez-vous toujours voulu devenir actrice?

Enfant, j'étais dans mon monde. Je rêvais d'un métier qui laisse une grosse part à l'imaginaire, je voulais raconter des histoires. J'adorais la scène, aller au contact des gens. Pourtant je suis une grande timide dans la vie. Parfois, je n'ose même pas demander un truc à un serveur parce qu'il manque un couvert. Je peux être très gênée et maladroite dans un cocktail et paradoxalement jouer au théâtre devant une salle de 500 personnes.

Comment ont réagi vos parents quand vous vous êtes lancée dans le cinéma?

Ils ont été extrêmement inquiets et angoissés pour moi, mais ils ont compris que je ne me voyais pas faire autre chose. Je n'avais pas de plan B. Aujourd'hui, il sont très heureux pour moi.

Avez-vous peur parfois que tout s'arrête ?

J'ai cette peur globale dans la vie en fait, de la fin, de passer à côté des choses…. Donc oui j'y pense, car tout passe très vite. J'essaie donc de vivre le plus possible dans le moment présent. Profiter des bonnes choses et savoir regarder en face les mauvaises. Je crois qu'on vit tous avec ça.

(L'essentiel)