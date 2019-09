La villa de Drew Barrymore est à vendre

L'immense propriété de l'actrice Drew Barrymore (et de son ex-mari Will Kopelman) se situant à Montecito, en Californie, est à vendre. Son prix: 9,95 millions de dollars. Le prix comprend le célèbre voisinage dont font notamment partie l'actrice Natalie Portman («Black Swan») et Rob Lowe («Sex Tape»).

La villa, qui comprend six chambres à coucher et huit salles de bains, a été conçue par l'architecte Chester Carjola et construite en 1937. En 2016, elle a été entièrement rénovée, mais les principaux éléments de style ont été conservés. La propriété dispose d'une surface habitable de 616 m² et d'un terrain de 8 000 m² avec vue sur la montagne. En dehors du grand salon, il y a également un «petit coin très ensoleillé», un jardin d'hiver avec de grandes baies vitrées. L'immense cuisine comprend un double piano de cuisson et un îlot central en marbre, ainsi qu'un petit coin repas que les Américains appellent «breakfast nook».

Comme dans toute villa qui se respecte, on y trouve évidemment aussi une grande salle à manger, une petite bibliothèque avec cheminée et divers espaces de détente dans le jardin. Mais à en croire l'annonce parue sur le site Luxuryportfolio.com, le point fort de la villa est la suite parentale avec sa cheminée et sa salle de bains dans laquelle trône une immense baignoire. S'ajoutent à cela un dressing et un bureau. Les hôtes de passage seront, quant à eux, logés dans l'annexe de 35 m² qui se situe également sur le terrain.

(L'essentiel/age)