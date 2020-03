Aaron Carter agressé par sa petite amie

Après trois mois de relation, rien ne va plus entre Aaron Carter et sa petite amie, Melanie Martin. Dimanche soir, alors qu'ils se trouvaient dans la maison du rappeur, une grosse dispute a éclaté entre eux, selon TMZ.

Blessé physiquement par le mannequin, Aaron a appelé la police. À leur arrivée, les policiers ont constaté que l'Américain de 32 ans avait des marques de griffures sur plusieurs parties du corps. Aussitôt arrêtée pour violences domestiques, Melanie est toujours en détention et sa caution de remise en liberté a été fixée à 50 000 dollars.

«Je suis choqué»

Aaron est bouleversé par son altercation avec celle dont il était très amoureux, au point d'avoir fait tatouer son prénom sur le front. En plus, il voulait avoir un enfant avec la Bulgare de 27 ans. «Apparemment elle serait enceinte, a-t-il confié au site américain. Elle me l'a dit juste avant qu'elle soit arrêtée. Mais je pense qu'elle ment».

Pour Aaron, aucune réconciliation n'est possible. Et, selon lui, ses avocats l'empêcheront pour son propre intérêt de se remettre en couple avec cette femme. «Je suis choqué parce que j'ai tout fait pour que ça marche entre nous», a précisé l'artiste qui avait fait son coming out bi en 2019. Il a ajouté que leur relation était terminée et que Melanie devait «trouver de l'aide et suivre un traitement» pour calmer sa violence.

L'interview d'Aaron Carter sur TMZ:

