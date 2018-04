Laeticia a préparé la dépouille de son mari

Même s'il n'est pas d'accord avec la décision du chanteur de déshériter ses enfants Laura et David, Pierre Billon, proche de Johnny et Laeticia Hallyday, a une fois de plus pris la défense de sa veuve, lundi, dans «Touche pas à mon poste» sur C8. Le compositeur a rappelé que Johnny et Laeticia «s'aimaient tendrement» et qu'elle était restée à ses côtés jusqu'au bout, installant un lit d'appoint à côté de son lit médicalisé.

Il a surtout révélé que c'était Laeticia elle-même qui avait pris soin de préparer le corps de Johnny Hallyday, avant qu'il ne soit transféré au funérarium du Mont-Valérien. «On peut dire ce qu'on veut, Laeticia a été digne jusqu'au dernier moment et elle a donné à Johnny cette dignité également, a déclaré Pierre Billon. Quand on est arrivé par exemple le jeudi, Johnny était beau, il était rasé, il était bien, il était propre. C'était fait comme il le faisait d'habitude. Et c'est elle qui l'a fait. Pour moi, elle a été digne jusqu'au bout».

«Laeticia fera fi de ce que Johnny voulait»

Pierre Billon a également fait savoir que Laeticia était très touchée par la guerre pour l'héritage du Taulier, qui l'oppose à Laura Smet et David Hallyday. L'invité de Cyril Hanouna estime qu'elle va devoir trouver un arrangement: «Il ne faudrait pas que ça continue», explique-t-il.

«D'abord parce que les avocats vont bouffer tout ce qu'il y a comme héritage. Il n'y aura plus une thune. Et puis c'est pas bon, c'est pas bon pour l'image de Johnny, ça ne va finalement être bon pour personne cette histoire. Je pense que, intelligemment, tôt ou tard, Laeticia fera fi de ce que voulait complètement Johnny et ils se retrouveront. Ils sont obligés de parler à un moment».

(L'essentiel/Trinidad Barleycorn)