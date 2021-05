Reconnaissez-​​vous ce futur aventurier?

Il s’agit de Mike Horn. L’explorateur de Château-d’OEx a retrouvé ce cliché de lui avec des béquilles portant son chien Tippy dans ses bras. L’image, prise en Afrique du Sud, a presque 40 ans, puisque l’aventurier a indiqué en légende qu’il devait avoir 16 ans au moment où il a été photographié.

«J’adore regarder ce cliché et me souvenir des grands rêves qui se préparaient en moi. Je ne suis pas du genre nostalgique, mais je crois qu’il est important de regarder d’où vous venez et de vous demander si la version jeune de vous serait fière de la personne que vous êtes devenue», a ajouté Mike Horn.

(L'essentiel/jfa)