L'ex de Jérôme Boateng retrouvée morte à 25 ans

Le défenseur du Bayern Jérôme Boateng a quitté le groupe munichois mercredi pour rentrer en Allemagne en raison du décès de son ancienne petite amie, a annoncé l'entraîneur Hansi Flick, à la veille de la finale du Mondial des clubs au Qatar.

Les deux jeunes gens avaient officialisé leur rupture le 2 février, rapporte le quotidien Bild, qui a annoncé le décès de la top-modèle Kasia Lenhardt, 25 ans, retrouvée morte mardi à son domicile à Berlin. La thèse du suicide est privilégiée.

«Jérôme est venu me voir dans ma chambre et m'a demandé l'autorisation de rentrer chez lui», a déclaré Flick lors de la dernière conférence de presse avant la finale de jeudi (19h) contre les Tigres de Monterrey (Mexique). «Le FC Bayern a évidemment accédé à sa requête, il n'est plus à notre disposition» pour le match, a ajouté Flick.

En couple pendant plus d'un an avec le footballeur allemand, Kasia Lenhardt était maman d'un petit garçon d'un an et demi, issu d'une précédente relation. «C'est à cet instant que vous définissez la limite. Assez.» a-t-elle posté dans une dernière publication énigmatique sur Instagram.

Une réponse à une interview de l'ex-joueur de Manchester City qui s'était exprimé dans la presse sur les difficultés inhérentes à cette relation amoureuse compliquée. «Kasia est devenue ma petite amie en détruisant ma relation avec mon ex ainsi qu'avec ma famille et en faisant du chantage», avait-il déclaré dans la presse allemande.

L'ex-finaliste de Germany's Next Top Model 2012 avait pour sa part accusé Boateng d'être un «diable», menteur et infidèle. «Donnez-moi un moment, je vais répliquer», avait partagé celle qui s'était fait tatouer le nom de Jérôme Boateng sur le torse.

