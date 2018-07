Meghan Markle ne veut plus parler à son père

Il semblerait que rien ne va plus entre Meghan Markle et son père, Thomas Markle. Depuis l'annonce des fiançailles de l'Américaine de 36 ans et du prince Harry, le retraité de 73 ans a multiplié les bourdes mettant dans l'embarras sa fille et sa belle-famille. On se souvient notamment qu'il avait orchestré une paparazzade le montrant achetant un costume et des chaussures pour assister au mariage royal. Meghan Markle avait finalement décidé de lui pardonner.

Sauf que sa dernière interview pour «Good Morning Britain» a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon «Mail Online», la duchesse de Sussex a décidé de couper les ponts avec son père suite à cet épisode. Thomas Markle a confié sa déception de ne pas avoir pu être présent le jour J à cause d'une opération au coeur. Jusqu'ici tout va bien.

Il a ensuite assuré que le prince Harry appréciait le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et qu'il n'était pas opposé au Brexit, selon ce qu'il lui aurait raconté. Scandale au Royaume-Uni, car les membres de la famille royale ne sont pas autorisés à émettre d'opinion politique en public. Ses déclarations ont toutefois vite perdu en crédibilité lorsque la presse a dévoilé qu'il avait été généreusement payé pour cette interview.

(L'essentiel/fda/nxp)