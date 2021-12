Agressée, une ex-​​Miss France sort les griffes

C'est encore visiblement très énervée qu'Alicia Aylies, Miss France 2017, a pris la parole sur Instagram vendredi pour raconter sa mésaventure avec un homme dans la rue. La Guyannaise a indiqué qu'elle attendit un Uber au pied d'un hôtel après un shooting et que quand une voiture s'est arrêtée devant elle, elle a crû que c'était son chauffeur et s'est présentée. Une erreur qui a entraîné une violente agression verbale: «Le mec sort de sa voiture, il commence à mal me regarder et me dit 'tu veux quoi toi ? Pourquoi tu me parles ?'», raconte la jeune femme.

«Il s'approche de moi, il me dit 'ça y est tu vois un arabe et tu penses que je suis VTC», poursuit-elle, indiquant avoir été décontenancée par l'attitude agressive de l'individu. Mais cela ne l'a pas laissé sans voix. «Je lui ai dit de dégager de devant moi! Il me parlait mal, me traitait de raciste, me disait que j'avais de la chance d'être une femme car il me menaçait en disant qu'il allait me faire un truc». Des invectives sexistes qui ont mis le feu aux poudres. «Bah alors là mon coco, il n'y a personne qui a peur de toi ici! J'ai commencé à gueuler dans la rue, il est malade!»

«Je ne savais même pas ce qu'était l'hiver!»

Et de conclure: «Il y a encore des mecs qui pensent que comme nous sommes des femmes, on est rien et qu'ils peuvent nous marcher dessus (...) Ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'il faut croire qu'on va rester toutes mignonnes et apeurées, non non, c'est fini ce temps là. On est là et on va se faire respecter!»

Une altercation qui intervenait alors que la jeune femme de 23 ans célébrait le 5e anniversaire de son sacre à l'élection de Miss France. «Ça a été un choc, un changement de vie total. Je me suis retrouvée seule, loin de mes proches, dans un pays qui m'était inconnu. Je n'avais plus de repères», se souvient-elle dans les colonnes de Public. «Je ne savais même pas ce qu'était l'hiver! Tu te sens seule, même entourée. Tu ne sais pas à qui te fier, tu ne sais pas si les gens qui sont à tes côtés resteront après».

Elle s'est aussi heurtée à un problème de légitimité: «Je trouvais injuste d'avoir gagné, alors que ce n'était pas mon rêve, contrairement aux autres candidates. Il m'a fallu deux bons mois avant de me sentir à ma place». Et même tout jeune, la Guyannaise remettait déjà les hommes à leur place: «Dans la tête des gens, Miss France est la fiancée de tous les Français, et certains en profitent pour vous mettre une main aux fesses. Il m'est déjà arrivé de devoir recadrer, de remonter une main... Ce sont généralement des messieurs âgés qui font ça! On est très grandes, en talons: l'excuse de la petite taille revient souvent!», conclut celle qui s'est aujourd'hui lancée dans la chanson avec un premier single intitulé «Mojo».

