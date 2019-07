Mariage surprise de l'imitateur et du top model

C'est un mariage auquel personne ne s'attendait. Il faut dire que jusqu'à présent Marc-Antoine Le Bret et Marie-Ange Casta ont été très discrets sur leur histoire d'amour. Selon Closer, l'humoriste et imitateur de 33 ans et le top model de 28 ans se sont mariés à Lumio, un petit village situé en Haute-Corse, le 15 juin 2019.

D'après le magazine, le couple est arrivé à l'église à bord d'une Coccinelle blanche. La cérémonie s'est voulue simple et sans côté tape à l'œil. Parmi les invités et les proches des mariés, la sœur du mannequin, Laetitia Casta, était venue accompagnée de ses enfants, mais sans son mari, l'acteur Louis Garrel, actuellement en tournage.

(L'essentiel/lja)