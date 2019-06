La tenue de Cardi B se déchire en plein concert

Cardi B a été forcée de se produire en peignoir au festival Bonnaroo, dimanche dernier, lorsque sa combinaison s'est déchirée. La chanteuse d'I Like It est montée sur scène à Manchester, dans le Tennessee, dans une incroyable combinaison à paillettes multicolores. Cependant, après avoir interprété quelques chansons, la rappeuse du Bronx a informé le public d'un problème avec sa tenue qui s'était déchirée au niveau de la couture, exposant ses fesses.

«Je veux juste que vous sachiez que ma tenue s'est déchirée», a-t-elle lancé à la foule, restant sur scène pour quelques chansons de plus avant de disparaître. Alors que le public chantait Old Town Road pendant son absence, la star est revenue sur scène vêtue d'un peignoir blanc. «On va continuer, bébé, a-t-elle annoncé en souriant. On va rester sexy. Je ne sais pas comment dans ce peignoir, mais on va le faire!»

Fête des pères

La jeune maman a tout de même réussi à rendre sa prestation très hot, dévoilant son soutien-gorge sans bretelles et son string, avant d'attacher sa robe de chambre autour de sa taille, laissant son buste découvert pour le reste du concert.

Quelques heures plus tôt, Cardi B avait rendu hommage à son mari Offset pour la Fête des Pères. Partageant une photo de la star de Migos avec leur fille Kulture, elle avait écrit: «Bonne Fête des Pères, mon amour. J'aime la façon dont tu penses toujours à l'avenir de tes enfants et à la façon dont tu les aimes. PÈRE DE 4 ENFANTS.» Offset a également trois autres enfants issus de relations antérieures.

