Christophe et Julie tendent la main à Loana

RMC Story a consacré un documentaire de près de 90 minutes à la face cachée de Loana alors que celle-ci peine à se remettre de son agression par son ex-conjoint et enchaîne les hospitalisations.

À cette occasion, la chaîne est partie à la rencontre du premier couple de la téléréalité française: Christophe - gagnant de la finale avec Loana - a rencontré Julie dans l'émission. Ils sont aujourd'hui toujours ensemble, heureux parents de deux garçons et propriétaires d'une maison à Toulouse, «payée par le Loft».

Le couple se souvient de la première fois qu'il a vu la bimbo: «Nous, les nanas quand on est arrivées dans le Loft, sur le plateau, on a halluciné on s'est dit c'est quoi cette nana une poitrine, voilà, la tenue qu'elle avait (...) ça faisait extraterrestre», confie Julie. «On s'est dit elle va vite être éliminée, bah elle a gagné».

«J'aurais voulu être à l'écart comme eux et faire des bébés»

Christophe reconnaît qu'au sortir du Loft, «le soutien psychologique était très léger», il en a«beaucoup voulu à la production», «j'avais l'impression d'avoir été lâché complètement». Un tourbillon qui a totalement happé Loana. «Il faudrait qu'elle arrête tout, qu'elle se barre très très loin», souligne Christophe, mais «est-ce qu'elle en a envie?». «On lui a proposé à plusieurs reprises de se mettre au vert, de venir à la maison. On a tendu la main, on tend encore la main, si elle a besoin d'un coup de main, il y a une maison qu'il l'accueillera», indique-t-il. «Mais sa pudeur et sa façon de gérer les choses feront qu'elle n'acceptera pas», regrette-t-il.

Loana, dans une interview au Parisien il y a quelques jours, n'a pas caché être un peu jalouse du couple: «J'aurais voulu être à l'écart comme eux et faire des bébés. Ça aurait été la plus belle des vies». Pas sûr toutefois que la starlette ait complètement envie de tirer un trait sur la lumière et les paillettes...

Loana dans la tourmente : ce beau geste de Christophe et Julie de Loft Story https://t.co/ju049jgFAv pic.twitter.com/peEE6RT4F8 — Voici (@voici) March 10, 2021

À la sortie du Loft, #Loana entre dans un véritable tourbillon médiatique, mais le conte de fée prend fin et vire au cauchemars



La face cachée de : Loana, 20 ans après le Loft : de la télé à la réalité, présenté par @RachidMBarki, #inédit ce soir à 21h05 sur @RMCStory pic.twitter.com/9QWfhBtfFu — RMC Story (@RMCStory) March 9, 2021

(mc/L'essentiel)