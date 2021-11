Shiloh Jolie-​​Pitt a tout pour devenir mannequin

Depuis quelques mois, Shiloh Jolie-Pitt apparaît régulièrement aux côtés de sa maman, Angelina Jolie, sur les tapis rouges portant parfois ses anciennes tenues. Et l’adolescente de 15 ans n’est pas loin de voler la vedette à sa célèbre mère. Selon «Life & Style», plusieurs agences de mannequins auraient proposé à Shiloh de travailler avec elles.

D'après la source consultée par le magazine, la fille d’Angelina Jolie et Brad Pitt serait en train de réfléchir aux offres qu’elle a reçues. Si sa mère, qui ne se considère par comme une bonne mère au foyer, n’est pas contre le fait que l’Américaine se lance dans une carrière de modèle, elle ne la pousse pas non plus, a ajouté la personne interrogée: «Elle sait que Shiloh a la tête sur les épaules, mais elle ne veut pas la sacrifier».

Shiloh est l’une des six enfants d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, divorcés depuis avril 2019. Ses cinq frères et sœurs sont Maddox (20 ans), Pax (17 ans), Zahara (16 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (13 ans).

(L'essentiel/jfa)