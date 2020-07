Kanye West a fait un petit tour aux urgences

Selon TMZ, Kanye West s’est présenté samedi aux urgences de l’hôpital de Cody, près de son ranch dans le Wyoming, pour cause d’anxiété. Il ne s’y est pas attardé: se sentant mal à l’aise en raison de la foule présente à l’intérieur, il en est reparti après une dizaine de minutes. Il est retourné dans sa propriété où s’est rendue une ambulance, appelée par ses proches. Plus de peur que de mal: fréquence cardiaque et tension artérielle normales, ont vérifié les ambulanciers.

Celui qui s’est déclaré candidat à la présidence des États-Unis semble néanmoins en plein épisode bipolaire. Le rappeur de 43 ans avait fondu en larmes lors de son premier meeting électoral, le 19 juillet. Ce samedi, peu avant son passage aux urgences, il s’est excusé publiquement, sur son compte Instagram, pour des propos qui avaient blessé son épouse, Kim, et tout le clan Kardashian.

Kanye West peut néanmoins compter sur le soutien de Kim, qui insiste pour qu’il cherche à se faire aider. Était-ce le sens de sa visite aux urgences? Les fans du rappeur l’encouragent également. «Éloigne-toi des réseaux sociaux pendant quelque temps, a commenté l’un d’entre eux sur le compte Instagram de la star, qui venait de publier la pochette de son nouvel album. Remets les choses en place et ensuite reviens-nous. Tu ne perdras aucun d’entre nous, nous t’attendrons.»

(L'essentiel/Catherine Magnin)