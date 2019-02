«Emrata» tombe le bas et dévoile son bronzage

Jamais enclin à cacher sa plastique de rêve, Emily Ratajkowsi annonce le printemps avec un tout petit peu d'avance. Son nouveau post Instagram a fait un véritable carton, avec plus d'1,3 million de likes et des commentaires tous plus élogieux les uns que les autres.

Une fois n'est pas coutume, la jeune mannequin est de dos, mais comme à son habitude, le nombre de vêtements se compte...sur deux doigts: un simple string et une paire de basket, pas besoin de plus. L'occasion pour ses followers de découvrir son bronzage de rêve, entre autres.

Côté cinéma, la star est à l'affiche de deux nouvelles productions: Cruise, une romance située à Long Island, et le thriller Welcome Home.

(L'essentiel)