Cardi B à nouveau en couple avec Offset

Pour suivre ce qui se passe entre Cardi B et Offset, il faut s’accrocher. Après un mariage en secret en septembre 2017, une séparation en décembre 2018, une réconciliation quelques mois plus tard et une demande de divorce en septembre 2020, on pensait que les choses étaient claires entre les deux rappeurs, parents d’une petite Kulture, âgée de 2 ans.

C’était mal connaître l’Américaine de 28 ans. Après des rumeurs de réconciliation nées de baisers échangés durant sa fête d’anniversaire le 10 octobre 2020, Cardi a confirmé dans un live Instagram qu’elle et Offset s’étaient bien remis ensemble. «Vous savez quoi, je suis juste une cinglée. Vous voyez comme je me dispute avec vous sur les réseaux sociaux? C’est exactement pareil entre mon mec et moi. Alors, quand les gens disent que je fais ça pour attirer l’attention, c’est faux, je suis juste une cinglée», a dit la maman de Kulture.

«Nous ne sommes pas différents de vous»

Cardi B a ajouté qu’il était difficile de ne pas parler avec son meilleur ami, mais également de ne pas avoir de pénis à disposition. «J’avais vraiment envie d’une bite pour mon anniversaire. Nous sommes juste deux connards typiques qui nous sommes mariés tôt. Nous ne sommes pas différents de vous. Nous sommes simplement des personnes publiques», a-t-elle confié.

On ignore encore ce que la rappeuse a décidé de faire avec la procédure de divorce lancée en septembre 2020. Selon Billboard, une audience est prévue le 4 novembre.

(L'essentiel/jfa)