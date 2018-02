Moby aurait imaginé l'iPhone avant Apple

Dans une longue interview donnée à The Guardian, Moby a raconté deux étonnantes anecdotes. Il a d'abord expliqué qu'au début des années 2000, lors qu'Apple lui a parlé d'iTunes, il a aussitôt conseillé à Jimmy Dickson, un des pontes de la firme à la pomme, de fabriquer leur propre lecteur MP3.

L'histoire ne s'arrête pas là. Un ou deux ans après, lorsque Apple s'apprêtait à sortir l'iPod, le chanteur et musicien de 52 ans a été invité dans une chambre d'hôtel au Crosby à New York pour découvrir avant tout le monde ce nouvel objet technologique. «Ils m'ont tendu le premier iPod et m'ont dit: Steve (NDLR: Steve Jobs, créateur d'Apple) voulait que tu aies ça. J'ai répondu: "Vous savez qu'un jour, il aura une caméra et un téléphone intégré. Ils se sont moqués de moi et m'ont affirmé que cela n'arriverait jamais"», s'est souvenu Moby. L'iPhone a été lancé sur le marché quelques années plus tard, en 2007.

(L'essentiel)