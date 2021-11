Les choses se précisent entre Kim et Pete Davidson

Et si, finalement, ils étaient un peu plus que des amis? S’ils ne sont pas – encore – officiellement en couple, Kim Kardashian et Pete Davidson semblent en tout cas très proches. Après avoir joué Aladdin et Jasmine et échangé un baiser dans un sketch du «Saturday Night Live» le 9 octobre 2021, la femme d’affaires de 41 ans bientôt divorcée de Kanye West et le comédien de 27 ans se sont revus à plusieurs reprises et pas uniquement pour discuter boulot.

Le 29 octobre 2021, ils ont été filmés et photographiés avec plusieurs amis dans un parc d’attractions californien, se tenant la main dans les montagnes russes. Les réseaux sociaux s’étaient alors emballés, mais TMZ avait rapidement calmé leurs ardeurs. Un proche avait assuré au site qu’il n’y avait rien d’autre que de l’amitié entre les deux personnalités, dont l’une est milliardaire, et qu’ils étaient déjà potes avant le «Saturday Night Live».

Seulement, quatre jours plus tard, Kim et Pete se sont retrouvés pour un dîner en tête à tête dans le restaurant préféré du second, à Staten Island. Et ce n’est pas tout. Le lendemain, ils ont à nouveau partagé un repas, mais avec une bande de potes cette fois. De quoi relancer les rumeurs d’une relation plus qu’amicale entre les deux.

Pete Davidson a été en couple avec plusieurs stars, dont Ariana Grande (avec laquelle il a même été fiancé), Kate Becksinsale, Phoebe Dynevor et Kaia Gerber.

(L'essentiel/jfa)