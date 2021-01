Le «Daily Mail» veut absolument aller au procès

L'épouse du prince Harry est engagée dans une démarche légale pour tenter d'obtenir gain de cause sans passer par un procès, actuellement prévu à l'automne, qui pourrait se révéler riche en détails sur la vie du couple, installé en Californie, après s'être mis en retrait de la monarchie britannique.

L'ex-actrice américaine de 39 ans reproche à Associated Newspapers (ANL) - qui édite le site Mail Online, le Daily Mail et sa version dominicale Mail on Sunday - d'avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d'une lettre manuscrite adressée en août 2018, à son père Thomas Markle, 76 ans, avec qui elle est brouillée.

Incontournable

La lettre a été écrite quelques mois après son mariage avec Harry en mai, auquel son père n'avait pas assisté en raison de problèmes de santé, après avoir posé pour des photos de paparazzi rémunérées. Elle y demande à Thomas Markle d'arrêter de s'épancher et de mentir dans les médias sur leur relation brisée.

Mercredi, la défense d'Associated Newspapers s'est opposée à la demande de «jugement sommaire» soumise à la Haute Cour de Londres par les avocats de Meghan Markle, estimant un procès incontournable.

«Stratégie médiatique»

Un courrier adressé aux parties par l'avocat de quatre ex-employés du couple montre que «des preuves orales et documentaires supplémentaires seraient disponibles à un procès, qui pourraient clarifier certaines questions factuelles clés de cette affaire», a souligné l'avocat de la société éditrice, Antony White, au deuxième et dernier jour d'audience.

Ainsi, ces anciens employés, chargés notamment de la communication de Meghan et Harry, pourraient «faire un peu la lumière» sur «la conception de la lettre et son brouillon électronique», a indiqué Me White, en citant le courrier.

Ils pourraient également préciser si, comme l'affirme ANL, Meghan Markle avait «anticipé que la lettre puisse tomber dans le domaine public», dans le cadre d'une «stratégie médiatique», a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)