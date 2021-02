Il se fait incruster un diamant rose sur le visage

Lil Uzi Vert n'en est pas à une folie près! Après une année 2020 fructueuse sur le plan musical, la star du rap de 26 ans a décidé de dépenser son pécule dans un «bling bling» pour le moins étonnant: un diamant naturel rose qu'il s'est fait incruster... sur le visage.

Valeur du bijou? 20 millions de dollars! Et l'artiste ne compte pas s'arrêter là puisqu'il souhaite s'en faire incruster plusieurs. Il a d'ailleurs expliqué avoir économisé depuis 2017 pour s'offrir cette perle. Les succès de «Eternal Atake», l'album le plus abouti de sa carrière, et de son projet commun avec Future l'ont sûrement bien aidé à faire gonfler son compte en banque.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face ????