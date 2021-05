Elle s'affiche plus sexy que jamais dans «Vogue»

Si Billie Eilish cartonne dans la musique, elle n’a jamais misé sur son physique pour vendre plus de disques. Portant souvent des vêtements larges, la chanteuse a toujours dissimulé son corps, avec un look androgyne. Or, à 19 ans, l’ado, devenue blonde depuis peu, a créé une surprise de taille à ses fans en se dévoilant pour la première fois en lingerie, en couverture du nouveau numéro de «Vogue». Vêtue d’un corset rose et d’un porte-jarretelles, Billie ressemble à une vraie pin-up des années 1950. Et la star assume.

«Tout ce qui compte, c’est de faire ce qui vous fait du bien, explique-t-elle. Si vous voulez faire de la chirurgie esthétique, faites-le. Si vous voulez porter une robe alors qu’on vous a dit qu’elle vous grossissait, faites-le aussi. Merde! Si vous vous sentez beau, vous êtes beau.»

«J'ai adoré faire ce shooting»

La couverture du magazine, que Billie a publiée sur Instagram, a atteint un million de «likes» en un temps record. Si la plupart des internautes ont adoré son nouveau look, d’autres l’ont critiqué. Mais l’Américaine se fiche des jugements négatifs. «Mon truc, c’est de faire ce que je veux», lance-t-elle. Sur l’un des clichés, l’interprète de «Bag guy» a d’ailleurs écrit en légende: «J’adore ces photos et j’ai adoré faire ce shooting. Faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Rien à foutre du reste». Elle a aussi confié «se sentir plus femme», avec sa nouvelle couleur de cheveux.

Côté musique, l’artiste a dévoilé le single «Your Power», le 29 avril, et sortira un nouvel album, «Happier Than Ever», le 30 juillet prochain. Ravie, Billie sent qu’elle a évolué à plusieurs niveaux depuis la sortie de son dernier opus, en 2019. «J’ai tellement grandi et ma voix s’est vraiment améliorée, se réjouit-elle. C’est dingue de constater cela. Je pense que le fait de changer est un des meilleurs cadeaux dans ce monde.»

(L'essentiel/lja)