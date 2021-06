Le détail physique qui chiffonne Iris Mittenaere

Attention, vous allez attaquer la lecture d'un article qui risque de vous agacer, voire de franchement vous énerver. À l'approche de l'été, vous vous demandez comment vous allez pouvoir rentrer dans le petit maillot que vous avez repéré dans une boutique du centre-ville? Eh bien, sachez que quand les beaux jours arrivent, Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, a également des complexes.

Dans une story Instagram, la jeune femme a en effet confié souffrir d'un complexe physique. Mais avant de lever le voile sur ce qui la «saoule», elle nous fait d'abord visiter son «petit nid d'amour pour la nuit»: elle passe en ce moment des vacances de rêve sur un catamaran en Corse avec son amoureux Diego El Glaoui. Elle poste ensuite une photo d'elle, magnifique, en bikini. Honnêtement, quel peut être son complexe physique?

«Le soleil donne des taches de rousseur, mais surtout des taches brunes autour de la bouche et sous les yeux. Et encore j'ai une BB crème et un peu de correcteur là», confie-t-elle. «L'été ça ressort à fond. Ca me saoule un peu, je vous avoue. C'est les hormones. Mais bon, j'essaie de ne pas y penser car je ne peux rien changer», conclut-elle avant de poster de nouvelles magnifiques vidéos de son lieu de vacances et d'elle, élancée sur un paddle, toujours parfaite dans son petit bikini lamé...

«Pour être franche avec vous, ça me mine un peu quand j'arrive au soleil», explique Iris Mittenaere de retour sur son bateau. «Les gens me disent: "Mais pourquoi tu as des taches, c'est quoi?" Ou alors: "Tu as un coup sous l'œil?" (comme un cocard). Bref, je me trouve moche avec ça. Je me sens mal sans make-up dès que je suis en vacances à cause de ces foutues taches qui sortent bien foncées».

Mais si elle a décidé de tout déballer aujourd'hui c'est «parce que si toi aussi tu as des taches, sache que tu es comme moi, comme tellement de filles. Tu es belle même avec ces foutues taches. Et profite de la vie car quand tu auras 70 ans, tu te diras que tu as été bien bête de complexer face à un truc aussi ridicule alors que tu es belle».

(mc/L'essentiel)