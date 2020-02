Johnny Depp est venu se défendre au tribunal

Johnny Depp prend son honneur au sérieux: la star hollywoodienne a créé la surprise, mercredi, en se rendant en personne à un tribunal de Londres, où l'acteur poursuit pour diffamation un tabloïd qui l'avait dépeint en mari violent. L'acteur de «Pirate des Caraïbes» reproche au journal The Sun et à son propriétaire «News Group Newspapers» d'avoir présenté comme un fait avéré, dans un article publié en avril 2018, qu'il avait frappé celle qui était alors sa femme, l'actrice américaine Amber Heard.

Le couple avait divorcé avec fracas en 2016, un peu plus d'un an après son mariage. L'actrice de 33 ans avait évoqué «des années de violences physiques et psychologiques», ce que Depp dément. La star de 56 ans s'est assise derrière ses avocats lors d'une audience préliminaire, durant laquelle son ex-femme a été décrite comme «l'agresseur». Son avocat David Sherborne a indiqué qu'il présenterait des preuves en ce sens lors du procès, qui est prévu pour durer dix jours, à partir du 23 mars.

Soutenu par Vanessa Paradis

«Il y a un tel contraste entre la version des faits fournie par Mme Heard et celle de M. Depp, a-t-il déclaré. C'est noir et blanc. Une personne ment, et pas l'autre». «Évidemment, nous disons que c'est Mme Heard (qui ment), M. Depp est 100% clair à ce propos». Il a fait référence à un enregistrement récemment dévoilé dans les médias, dans lequel l'actrice admet avoir frappé Johnny Depp.

Les poursuites pour diffamation aux États-Unis de Johnny Depp contre son ex-femme suivent par ailleurs leur cours, selon M. Sherborne. Depp et Heard s'étaient rencontrés sur le tournage de «Rhum Express» (2011), alors que l'acteur vivait encore avec l'actrice et chanteuse française, Vanessa Paradis, mère de ses enfants Lily-Rose et Jack. La star française avait publiquement soutenu son ex-compagnon, affirmant qu'il n'avait jamais été violent avec elle.

(L'essentiel/afp)