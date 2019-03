Elle raconte sa nuit d'enfer avec Neymar

Depuis sa rupture avec le mannequin brésilien Bruna Marquezine, la vie amoureuse de Neymar est un mystère. Selon des médias brésiliens cités par 20 Minuten, une Suisse d'origine brésilienne, Liza Brito, aurait une liaison avec la star du PSG. Neymar est actuellement en convalescence, soignant une blessure à la cheville.

Les deux tourtereaux se seraient rencontrés via des amis communs. Liza, 20 ans, était même à Paris le 21 février dernier. Elle avait d'ailleurs publié une photo prise dans la capitale française sur son compte Instagram (voir diaporama ci-dessus).

«Neymar est actuellement célibataire et a beaucoup de femmes autour de lui», raconte-t-elle. Elle dit ne pas comprendre pourquoi les médias s'intéressent soudainement à elle. Elle explique avoir rencontré Neymar dans le très chic restaurant le Matignon, par l'intermédiaire d'un ami brésilien qu'ils ont en commun.

«Il s'est passé quelque chose»

«Ensuite nous sommes allés chez lui et il s'est passé quelque chose, mais je ne vous donnerai pas les détails, glisse-telle malicieuse. Quoiqu'il en soit c'était très beau, il était très sympathique. Le lendemain matin, il a pris l'avion pour Barcelone (ndlr: pour poursuivre sa convalescence). Ensuite, nous avons eu des contacts et nous voulions nous revoir à Paris.»

Et la jeune femme, dont le père est Suisse et la mère Brésilienne, de reconnaître qu'ils ne se sont jamais revus: «Neymar est en colère contre moi. Il pense que j'ai informé les médias pour me faire mieux connaître. Ce n'est pas vrai», poursuit-elle en imaginant qu'une personne a pu les photographier lorsqu'ils se trouvaient au restaurant.

Liza Brito, qui vient de finir son apprentissage, ne se dit pas amoureuse, mais reconnaît avoir eu une «sensation de picotement dans l'estomac après la nuit» passée avec le footballeur.

(L'essentiel/Maja Sommerhalder/cga)