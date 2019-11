Elle a décidé de s'appeler comme sa grand-​​mère

Depuis 4 ans, Isabela Moner gravit les étapes à Hollywood avec des films comme «Transformers», «Sicario 2» et «Dora et la cité perdue», l'adaptation sur grand écran des aventures de Dora, la célèbre série de dessins animés. Mais, à 18 ans, la jeune artiste a décidé de changer son nom de famille pour se lancer dans la chanson. Adieu Isabela Moner et bonjour... Isabela Merced.

Pourquoi changer votre nom?

En passant le cap des 18 ans, j'ai décidé de démarrer une carrière de chanteuse et je veux utiliser le nom de ma grand-mère péruvienne. Elle s'appelait Yolanda Merced. Alors je suis dorénavant Isabela Merced. Mon premier single, «Papi», est un mélange d'anglais et d'espagnol. Je compte bien venir en Europe et en Suisse pour faire le tour des radios et des émissions de télé, dans les six prochains mois, pour présenter mon premier album.

Aviez-vous des liens étroits avec votre grand-mère?

Non, elle est décédée avant ma naissance mais elle adorait la musique et les arts. Je garde mon nom de naissance sur mon passeport mais avec ce pseudo, je démarre une tout autre vie. J'ai l'impression de pouvoir laisser ainsi derrière moi l'image de l'enfant actrice.

Eva Longoria, qui incarne votre mère dans «Dora et la cité perdue», a déclaré que personne d'autre n'aurait pu incarner cette jeune héroïne latina au cinéma...

C'est un beau compliment. J'ai grandi avec les dessins animés de Dora et c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir cette image de la fille forte, dégourdie et qui peut se débrouiller toute seule. Quand on m'a proposé de donner vie à Dora au cinéma, je n'ai pas hésité, car je crois que toute ma jeunesse a été une répétition pour ce tournage (rires). J'ai fréquenté tellement d'écoles différentes, car j'ai commencé à bosser comme actrice avant même d'avoir 14 ans. Changer d'établissement m'a appris à m'affirmer.

Allez-vous abandonner le cinéma pour la chanson?

Non, mais je voudrais faire de la musique ma priorité pour 2020. Je viens de terminer une comédie romantique «Let It Snow» qui sera disponible sur Netflix, à travers le monde, dès ce 8 novembre. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui se retrouve bloqué par une tempête de neige, le soir de Noël, dans une petite ville. C'est le film parfait pour les fêtes de fin d'année.

Côté amour, on vous dit séparée de votre petit copain, l'acteur Jace Norman. Vrai ou faux?

Je n'ai pas de place dans ma vie pour un boyfriend dans l'immédiat. Cela peut attendre.

(L'essentiel)