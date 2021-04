Christina Milian et Matt Pokora ont eu leur 2e fils

Christina Milian et Matt Pokora ont accueilli leur deuxième fils, prénommé Kenna. Le couple a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Le petit frère d'Isaiah, 1 an, est né samedi 24 avril. «Bienvenue mon fils... Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable, se réjouit le chanteur français, qui a publié une belle photo en noir et blanc sur Instagram. Tout le monde est en pleine forme».

Christina Milian a également partagé une photo d'elle avec le bébé dans ses bras. «Kenna, Bienvenue dans le monde!, a-t-elle lancé sur Instagram. Wow, quelle aventure nous avons vécue depuis le jour où il a été conçu! Je remercie Dieu chaque jour de me bénir avec son énergie super active (je me demande d'où il la tient?) et maintenant de rencontrer notre petit garçon en bonne santé! Reconnaissante. Bénie. Maintenant c'est la fête des 5!». En effet, Violet Madison (11 ans), née de l’union de la chanteuse avec le rappeur The Dream, vit avec eux.

(L'essentiel/afp)