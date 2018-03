Nagui est à la tête d'une énorme fortune

Selon une enquête du magazine économique Capital, dévoilée mercredi, Nagui serait à la tête d'un énorme pactole amassé au fil des années. Le présentateur préféré des Français percevrait ainsi un salaire annuel compris entre 120 000 et 150 000 euros chez France Inter («La Bande originale»). Il toucherait également entre 750 000 euros et un million d'euros par an en sa qualité de salarié du groupe Banijay, un des leaders européens de la production télé («Fort Boyard», «Koh-Lanta», «Touche pas à mon poste!»...).

Selon Capital, l'animateur de «N'oubliez pas les paroles» détient 5,3% de ce groupe, soit une participation évaluée à 20 millions d'euros par le magazine. Des émoluments finalement à la hauteur de son train de vie car Nagui est connu pour son goût du luxe et ses nombreuses passions.

Grand ami de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, Nagui possède par exemple une somptueuse maison avec jardin à Paris, une luxueuse villa avec piscine à Saint-Tropez, une Porsche 356C de 1965, etc. Il dispose d'un chauffeur privé pour le conduire dans sa Tesla Model X. Plus anecdotique, le présentateur de «Que le Meilleur gagne» est également l'heureux propriétaire d'une cinquantaine de Louboutin, les fameuses chaussures à la semelle rouge dont chaque paire coûte plusieurs centaines d'euros.

(pp/L'essentiel)