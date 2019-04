«Les hommes et les femmes ont peur de moi»

En couverture du magazine «Nylon», Bebe Rexha s'est confiée à cœur ouvert sur sa vie sentimentale. Célibataire, la chanteuse de 29 ans recherche l'amour et elle ne se limite pas aux hommes. «Si j'ai envie d'embrasser quelqu'un, je le fais. Je me fiche de qui tu es. Je crois beaucoup aux énergies, explique-t-elle. Des jours, je me sens très masculine toute la journée. Quand je rentre chez moi, je n'ai pas à me sentir féminine et je peux enfin être qui je suis».

L'artiste américaine d'origine albanaise avoue aussi qu'elle se sent bien seule: «J'aimerais avoir quelqu'un qui prenne soin de moi, parce que j'ai l'impression d'aider tout le monde et, pour une fois, j'aimerais qu'on fasse la même chose pour moi». Si personne ne partage sa vie, c'est, selon elle, à cause de son tempérament parfois difficile à gérer. «Je fais peur aux hommes. J'ai le sentiment que tout le monde a peur de moi, hommes et femmes confondus, déplore la star. C'est parce que j'aime dire les choses et ils ont peur que je révèle des trucs sur eux. Des fois, je suis nerveuse et je dis des choses stupides». La blonde admet également «se détacher très facilement» des gens avec qui elle a eu une relation. «Les mecs, surtout, ne supportent pas ça. Je les brise tous», dit-elle.

De plus, côté look, pas question pour Bebe de se mettre la pression quand elle sort avec quelqu'un. «Les standards de la beauté me gonflent, dit-elle. On ne devrait pas avoir peur de se réveiller le matin sans maquillage à côté d'un mec ou d'une fille. La personne doit t'aimer pour qui tu es. Donc si tu n'aimes pas mes cernes, bye!».

