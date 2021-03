La fille d’Élodie Gossuin sur les traces de maman

Si Élodie Gossuin est aujourd’hui passée à autre chose (elle est notamment animatrice radio et télé), elle garde un tendre souvenir de son élection Miss France en 2000: «J’ai eu la sensation de vivre un conte de fées», a-t-elle confié à Paris Match en décembre dernier, à l’occasion des 20 ans de son sacre.

«Ça m’a permis d’écrire ce conte de fées moderne, de toucher du doigt d’autres rêves, d’accéder à des métiers qui ne sont pas accessibles à tout le monde» et «ça m'a aussi permis de gagner confiance en moi. Plus jeune, j’étais trop timide et complexée. J’avais un regard très négatif sur moi».

Voilà la raison sans doute pour laquelle elle ne voit aucun inconvénient à ce que sa petite Joséphine, 7 ans, marche sur ses traces. Mercredi, elle a publié une photo et une vidéo dans laquelle on voit la petite fille, jumelle de Léonard, couronne sur la tête, écharpe barrant son petit buste, en train de faire le fameux salut Miss France.

«Héritage» a simplement légendé l’ex-Miss qui a fêté ses 40 ans le 15 décembre dernier. Un post apprécié par son demi-million de followers ravis d’avoir régulièrement des nouvelles de la petite tribu (Élodie Gossuin est maman de deux paires de jumeaux, Jules et Rose, 13 ans et Léonard et Joséphine, 7 ans).

