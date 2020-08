Les vœux touchants de Tessy au Prince Louis

Près d'un an et demi après leur divorce, Tessy et le prince Louis de Luxembourg semblent toujours former une bonne équipe. C'est du moins ce que suggère le post Instagram de lundi, dans lequel Tessy Antony-de Nassau trouve des mots émouvants pour le 34e anniversaire de son ex-mari.

Une ancienne photo de famille et un souvenir du temps passé ensemble montrent qu'ils forment toujours une équipe soudée, en particulier pour leurs deux fils Gabriel, 14 ans, et Noah, 12 ans. «Malgré nos différences, nous avons réussi et continuons à élever nos deux fils heureux, intelligents et beaux. Je te souhaite une merveilleuse fête aujourd'hui avec ta famille, ta petite amie, tes amis et les autres».

L'ancien couple s'est tout pardonné. Tessy indique clairement qu'elle ne regrette pas le temps passé avec Louis. «Même à la fin nous ne pouvons pas être ensemble, je suis toujours contente que tu fasse partie de ma vie», conclut-elle.

(Liz Mikos/L'essentiel)