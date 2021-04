Le retour manqué du prince Harry, toujours plus isolé

Le décès du prince Philip n'aura donc pas soudé les Windsor, au-delà des apparences. C'est en tout cas ce que nous apprend la presse britannique, qui fait ses choux gras du retour manqué du prince Harry, à l'occasion des funérailles de son grand-père.

À peine arrivé et déjà reparti, le frère de William, sixième dans l'ordre de succession au trône, a pris l'avion mardi, pour rejoindre son épouse Meghan, à Los Angeles. Enceinte d'une petite fille, cette dernière n'avait pas pu se rendre aux obsèques pour raisons médicales. Le duc de Sussex n'est même pas resté pour les 95 ans de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, ce mercredi, comme cela avait été envisagé.

Prince Harry returns home from London to Montecito one day before the Queen's birthday https://t.co/FXu2Sj8o8X pic.twitter.com/WLxzZ2Yux3 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 21, 2021

Le résultat de tensions toujours très vives au sein de la famille, suite à l'interview choc réalisée par le couple avec Oprah Winfrey. À cette occasion, Harry et Meghan avaient dénoncé des propos racistes prononcés par un membre de la famille royale, en plus de réaffirmer leur volonté de s'extraire de leurs fonctions.

D'après les médias anglais, Kate Middleton a tout fait pour réconcilier William et son frère. Des «petits pas» ont été effectués entre les deux hommes, qui ont été aperçus en train de discuter lors du retour au château après les funérailles. Mais rien de majeur, la relation de confiance semblant rompue entre les deux. La situation est encore plus tendue avec le prince Charles...

Le prince Harry s'est entretenu pendant près de 3 heures avec son père, en présence de William, «afin qu'il n'y ait pas d'incompréhensions». Une discussion qui n'a abouti à rien de particulièrement positif. Harry aura encore plus de difficultés à se faire pardonner par le reste de la famille. Sa tante, la princesse Anne, l'a ostensiblement ignoré durant l'enterrement, et la position de la reine semble également très claire: «Elle est unie avec le prince Charles et William, et a été très déçue par plusieurs aspects de l'interview de Harry et Meghan», indique une source proche de la famille royale. Le chemin vers la rédemption s'annonce long...

(th/L'essentiel)