Gerard Butler veut reconstruire sa maison

Gerard Butler fait partie des milliers de sinistrés des incendies qui ravagent encore la Californie. Après avoir révélé sur Instagram que sa propriété était «à moitié perdue», l'acteur de 49 ans a glissé au Daily Mirror qu'il envisageait de reconstruire son foyer. «Oui, j'aime ma maison, j'y ai beaucoup investi.» L'acteur a également déclaré que «les choses auraient pu être pire. Pour ma part, je vais bien. Mais il y a tellement de gens qui ont tout perdu. Je me sens mal pour eux.»

En l'état actuel, l'acteur écossais a ajouté qu'il n'avait aucune chance de sauver sa maison. Il faudra donc tout reprendre de zéro. Il se concentre maintenant sur l'organisation de collectes de fonds, ainsi que sur la recherche de refuges temporaires pour ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. «Nous aimerions aider ceux qui ont plus de difficultés que d'autres, a-t-il expliqué. La communauté ici est unie, voilà ce que je peux dire. C'est incroyable à voir. Même lorsque les incendies se sont produits et que tant de personnes ont eu du mal à revenir chez elles, nous avons fait le tour du voisinage et aidé à combattre certains incendies. Des flammes brûlaient encore à certains endroits. C'est un effort collectif incroyable.»

Pour rappel, Gerard Butler est une des nombreuses stars à avoir été le plus affectée par les incendies de forêt californiens. Les musiciens Robin Thicke et Neil Young ont également perdu leurs maisons. Kim Kardashian et Kanye West ont par ailleurs choisi d'embaucher des pompiers privés pour protéger leur propriété, un effort qui a été bénéfique à leur voisinage.

(L'essentiel)