Les conseils de Maeva Ghennam sont «dangereux»

À l’instar de nombreux candidats de téléréalité, Maeva Ghennam gagne de l’argent en faisant des placements de produits, sur Instagram. Mais l’un d’entre eux, publié par la candidate des «Marseillais», a fait bondir Kelly Bochenko. Miss Paris 2009 n’a pas supporté, en effet, que Maeva vante les mérites d’un «thé pour faire caca», qui lui aurait fait perdre 7 kilos en une semaine.

Dans une story Snapchat publiée le 14 novembre, la Française de 34 ans a mis en garde les fans de la bimbo de 23 ans, tout en blâmant cette dernière. «Des millions de jeunes filles vous suivent et vous idolâtrent. Je comprends votre business, mais s’il vous plaît: attention à ce que vous montrez, ce que vous présentez, les marques avec lesquelles vous êtes en collaboration. Ce genre de procédé, le thé pour aller aux toilettes et maigrir, cela me fait frissonner et me rappelle de bien mauvais souvenirs», a-t-elle déploré.

«Vous allez juste vous foutre la santé en l’air»

Kelly, qui a souffert de graves troubles alimentaires par le passé, d’ajouter: «Il y a des filles, des femmes aussi, naïves et mal dans leur peau, qui vont faire ce que vous recommandez alors que c’est juste ultradangereux d’avoir recours à de tels procédés.» À la fois choquée et attristée par ce genre de publicité, l’ex-reine de beauté a tiré la sonnette d’alarme.

«Je dénonce aujourd'hui toutes ces personnes qui gravitent autour de ce milieu et qui conseillent aux filles pour être toujours plus minces, de se bourrer de laxatifs pour aller se vider le bide et les boyaux aux toilettes. Je suis passée par-là. Vous allez juste vous foutre la santé en l’air et tout dérégler à l’intérieur.» De son côté, Maeva n’a pas encore réagi à ces critiques.

(L'essentiel/lja)