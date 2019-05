Kourtney et Kris Jenner ont leur double de cire

Il ne manquait plus qu'elles. Kris Jenner et Kourtney Kardashian ont désormais leur statue de cire chez Madame Tussauds. C'est à New York que les doubles ont été dévoilés, en présence de Kris et de son chéri, Corey Gamble.

Les femmes du clan Kardashian-Jenner ont maintenant chacune au moins un double chez madame Tussauds quelque part dans le monde. Kendall Jenner a le sien à Londres, Kylie Jenner à Hollywood, Khloe Kardashian à las Vegas et Kim à New York, Hollywood, Londres et New Dehli.

(L'essentiel/jfa)